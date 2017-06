Acções da Unilever e Kraft disparam para máximos históricos

Apesar da negativa, a Kraft informou que irá insistir e afirmou no comunicado que irá “continuar trabalhando para chegar a um acordo sobre os termos da transação”. Esta oferta avalia a Unilever em aproximadamente 143 mil milhões de dólares (134,4 mil milhões de euros ao câmbio actual).Se for concluída, essa será uma das maiores aquisições corporativas da história, já que o valor de mercado da Unilever no fechamento do pregão desta quinta-feira era equivalente a 388,8 bilhões de reais. Deutsche Telekom May Get Control of Sprint, In Merger

De acordo com as normas inglesas, a Kraft Heinz tem até o dia 17 de março para apresentar uma oferta ou abandonar de vez a negociação.A Unilever recebeu uma oferta de US$ 50 por ação, composta por US$ 30,23 em dinheiro e o restante em ações no novo grupo, representando um prêmio de 18%, de acordo com a Reuters. A Kraft é controlada pelos brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, do 3G Capital, e pelo megainvestidor Warren Buffett.

Apesar disso, a Kraft Heinz emitiu um comunicado, onde considera ter feito uma "oferta global", que visa "unir os dois grupos para criar uma companhia líder em produtos de grande consumo, com uma missão de crescimento a longo prazo e estilo de vida sustentável". "A Unilever não vê que haja base para futuras discussões"."Isso basicamente subestima a Unilever", disse nesta sexta-feira.

The move comes a day after a suicide terror attack in Sindh province at shrine of Lal Shahbaz Qalandar in Sehwan, killing more than 70 people. A Unilever é dona de marcas nas áreas de alimentos, higiene e cuidados pessoais e limpeza, entre elas Dove, Knorr, maionese Hellmann’s, sorvete Ben & Jerry’s, Maizena, Seda, Rexona e Omo.